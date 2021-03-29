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08:23 29.03.2021

В Украине за сутки зафиксировано 8 346 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 875 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 8 346 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 875 человек

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 346 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 2 875 человека, умерло 178 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"8 346 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 29 марта 2021 года. В частности, заболели 344 ребенка и 140 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 129 человек; летальных случаев - 178; выздоровело – 2 875 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в понедельник утром.

Днем ранее, 28 марта было зафиксировано 11 932 новых случая инфицирования COVID-19, 27 марта фиксировали 17 424 новых случаев инфицирования, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельинка составило 1 652 409 человека, 32 132 пациента скончались, 1 303 500 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (820), Харьковской (664), Одесской (658), Днепропетровской (647) и Житомирской (567) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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