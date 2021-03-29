С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 29 марта, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так недалеко Светлодарска российско-оккупационные войска открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь среди защитников Вооруженных сил Украины нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Также в штабе отметили, что за прошедшие сутки, 28 марта, в районе проведения операции ОС зафиксировали 10 нарушений режима прекращения огня, из которых 8 обстрелов украинских позиций, одно дистанционное минирование и один обстрел населенного пункта. Боевых потерь среди украинских защитников и гражданского населения нет.

В частности, неподалеку Талаковки и Водяного (Приазовье) по украинским защитникам противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. У Причепиловкаи враг применил ручной противотанковый гранатомет. Вблизи поселков Южный и Широкино противник обстреливал позиции украинских защитников из минометов калибра 82 мм.

В направлении населенного пункта Луганское враг осуществил дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Также из минометов 120-мм обстреляли Водяное.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - подчеркнули в штабе.