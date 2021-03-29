События

05:36 29.03.2021

SpaceX планирует в понедельник провести новое испытание прототипа космического корабля Starship

2 мин читать
SpaceX планирует в понедельник провести новое испытание прототипа космического корабля Starship

Очередной прототип американского космического корабля Starship, разрабатываемого для пилотируемых полетов на Луну и Марс, в понедельник будет запущен в испытательный суборбитальный полет, сообщает компания SpaceX.

Старт ожидается после полудня по времени Восточного побережья США (вечером по московскому времени).

В минувшую пятницу были проведены очередные статические огневые испытания двигателей корабля Starship SN11 (одиннадцатого серийного испытательного аппарата).

Корабль был установлен на стартовой площадке полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас почти три недели назад.

В рамках испытания корабль должен выйти на высоту примерно 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадкой на стартовую площадку. Весь полет будет продолжаться около шести с половиной минут.

4 марта прототип космического корабля Starship SN10 после испытательного суборбитального полета и успешной вертикальной посадки через семь минут взорвался на земле из-за полученных повреждений при приземлении.

"Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного попадания гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с повредил опоры и часть "юбки" (корпуса)", - говорилось в сообщении основателя SpaceX Илона Маска в твиттере.

Корабль повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке. В первом случае причиной стало низкое давление в топливном напорном баке для погашения скорости одного из двигателей, во втором - один из двигателей не запустился для выполнения завершающего маневра перед посадкой.

Starship объединяет в себе две функции - второй ступени, используемой для достижения орбитальной скорости при запуске с Земли, и многоразового космического аппарата, способного взлетать, выполнять полет в космическом пространстве и совершать управляемую посадку на Землю, Луну или Марс.

В перспективе этот корабль многоразового использования планируется запускать для выполнения дальних космических миссий сверхтяжелой ракетой-носителем Super Heavy, оснащенной 28 мощными двигателями Raptor, которая способна выводить на низкую околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.

Она также станет многоразовой системой, используемой в качестве ускорителя только для взлета с Земли.

В настоящее время SpaceX готовит первый запуск прототипа носителя Super Heavy, который, по оценке Маска, должен совершить испытательный запуск в ближайшие несколько месяцев. В SpaceX рассчитывают провести полноценный орбитальный запуск Starship с носителем в беспилотном режиме уже в этом году.

В пилотируемом варианте корабль Starship сможет брать на борт до 100 человек.

В начале декабря прошлого года Маск заявил, что его ракета сможет высадить людей на Марс уже в 2026 году.

Первое испытание прототипа многоразового корабля Starship, который поднимался на высоту 150 м, было проведено 3 сентября 2020 года.

Теги: #сша #корабль #испытание #spacex
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 28.03.2021
Союзники по НАТО сплочены как никогда ранее, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2" - Блинкен

Союзники по НАТО сплочены как никогда ранее, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2" - Блинкен

07:51 28.03.2021
США осуждают введение Китаем санкций против американских представителей - Блинкен

США осуждают введение Китаем санкций против американских представителей - Блинкен

05:54 28.03.2021
Пентагон и союзники США призвали военных Мьянмы "прекратить насилие в отношении народа"

Пентагон и союзники США призвали военных Мьянмы "прекратить насилие в отношении народа"

11:21 27.03.2021
SpaceX планирует провести новое испытание прототипа космического корабля Starship не ранее 29 марта

SpaceX планирует провести новое испытание прототипа космического корабля Starship не ранее 29 марта

23:37 26.03.2021
Байден ждёт на виртуальном саммите по климату лидеров 40 стран, в том числе России и Китая

Байден ждёт на виртуальном саммите по климату лидеров 40 стран, в том числе России и Китая

21:51 26.03.2021
Американские военные помогут снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз

Американские военные помогут снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз

21:11 26.03.2021
Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать прекращение огня на Донбассе

Посольство США в Украине призвало Россию соблюдать прекращение огня на Донбассе

19:03 26.03.2021
В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

В США завершился курс доподготовки украинских экипажей патрульных катеров типа "Айленд"

06:58 26.03.2021
Байден готов как к конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии"

Байден готов как к конфронтации с КНДР, так и к "некоторым формам дипломатии"

05:06 26.03.2021
Байден вскоре пригласит союзников в Белый дом для обсуждения реакции на политику КНР

Байден вскоре пригласит союзников в Белый дом для обсуждения реакции на политику КНР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Кулеба призвал международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе со стороны РФ

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 16:00 составила 16,18% и 23,72% соответственно - ЦИК

В Киеве за сутки заболели Covid-19 374 человека, умерли 35, выздоровели 284 – мэр

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню составила 8,2% и 7,71% соответственно - ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

На Буковине выявлено 292 новых случая инфицирования коронавирусом

Пятая Брюссельская донорская конференция "Поддержка будущего Сирии и региона" пройдет в режиме онлайн

В Киеве задержали трех подозреваемых в убийстве общественного активиста

На довыборах в парламент зафиксировали 39 сообщений о нарушениях

В Коцюбинском Киевской области спасатели продолжают ликвидировать пожар жилого дома в частном секторе

Волынец: Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" 30 марта проведут крупную акцию протеста за существенное повышение зарплаты

Повторное заражение Covid-19 маловероятно, однако "британский" штамм более заразен

На Прикарпатье закрылись избирательные участки, полиция продолжает обеспечивать правопорядок

Правоохранители опровергли информацию о возможном подкупе избирателей в Ивано-Франковской-области

В результате аварии на теплосети в Печерском районе без отопления остались 133 дома

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА