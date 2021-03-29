На Буковине выявлено 292 новых случая инфицирования коронавирусом

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 292 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 131 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в воскресенье инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 28 марта, выздоровели 131 человек, 49 491 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 69 347 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 336 человек.