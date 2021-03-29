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00:25 29.03.2021

В Киеве задержали трех подозреваемых в убийстве общественного активиста

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В Киеве задержали трех подозреваемых в убийстве общественного активиста

Правоохранители задержали подозреваемых в похищении и убийстве общественного активиста и добровольца в Киеве, сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

"Согласно материалов следствия, поздно вечером 24 марта 2021 указанные лица, находясь в квартире 37-летнего пострадавшего на Печерске, около часа удерживали его против воли и наносили удары в различные части тела. После этого в полусознательном состоянии мужчину силой посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что у мужчины раньше был конфликт с неизвестными лицами.

Правоохранители установили и задержали вероятных похитителей.

В ходе следственных действий выяснилось, что злоумышленники причинили смерть похищенному мужчине и спрятали его тело в заброшенной канаве в Киевской области.

В воскресенье, 28 марта, тело погибшего с множественными травмами, в том числе ножевыми ранениями нашли. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм. Также устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники.

Трем задержанным сообщили о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей.

Теги: #киев #подозреваемые #украина #активист #убийство
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