На довыборах в парламент зафиксировали 39 сообщений о нарушениях

На довыборах в парламент зафиксировали 39 сообщений о нарушениях, в полиции возбудили два уголовных производства, сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 21 и в Донецкой области - 13. Там сегодня происходили промежуточные выборы народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время промежуточных и повторных выборов депутатов сельских, сельских, городских советов в органы полиции поступило 5 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом (по одному - Запорожской, Закарпатской, Сумской, Львовской и Волынской областях)

В полиции отметили, что в основном события касались незаконной агитации - 12, подкупа избирателей - 5, фальсификации избирательных документов - 5, незаконных опросов - 2, фотографирование избирательного бюллетеня - 1, своз избирателей - 1, уничтожения агитационных материалов - 1, попытки выноса избирательного бюллетеня - 1, уничтожение избирательного бюллетеня - 1 и препятствование работе избирательной комиссии - 1.

Также отмечается, что в Донецкой области правоохранители открыли два уголовных производства по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Вместе с тем, в полиции сообщили, что серьезных нарушений избирательного процесса в день голосования не зафиксировано, а полицейские продолжают нести службу возле участков и сопровождать членов комиссий и избирательную документацию в территориальную избирательную комиссию.