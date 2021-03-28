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23:04 28.03.2021

Волынец: Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" 30 марта проведут крупную акцию протеста за существенное повышение зарплаты

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Волынец: Работники "ArcelorMittal Кривой Рог" 30 марта проведут крупную акцию протеста за существенное повышение зарплаты

Работники Криворожского горно-металлургического комбината ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) 30 марта во вторник, 30 марта, проведут крупную акцию протеста с главным требованием повысить зарплаты на менее, чем на 30%, сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец в Facebook.

"На 30 марта, вторник, запланирована крупная акция протеста трудового коллектива "Арселор Миттал Кривой Рог". Главное требование протестующих - повышение зарплат не менее чем на 30%, приведение оплаты в соответствии с условиями труда", - написал Волынец в воскресенье вечером.

Он отметил, что возможно также присоединится к участникам митинга, но будет "смотреть по ситуации, потому что на вторник запланировано внеочередное заседание Рады".

По словам Волынца, лидеры Независимого профсоюза горняков Украины, госпредприятия "Схид ГОК" обратились к исполняющему обязанности министра энергетики Юрию Витренко с предложением собрать совещание 30-31 марта при участии представителей Минэнерго, администрации ГП "Схид ГОК", руководителей ГП "НАЭК "Энергоатом" и актива НПГУ ГП« Схид ГОК", однако ответ не получили, поэтому готовы ехать в Киев.

Теги: #arcelormittal #волынец #украина #акции
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