Повторное заражение Covid-19 маловероятно, однако "британский" штамм более заразен

Повторное заражение коронавирусом Covid-19 маловероятно, поскольку антитела после болезни не исчезают за год, однако новый "британский" штамм поражает людей, чья иммунная система была устойчива к первому, сообщил врач-иммунолог Борис Донский.

"Если человек думал, что он болел год назад, и сейчас болеет еще труднее, с большой вероятностью я бы утверждал, что тогда это был не коронавирус, а неверно положительный ПЦР-тест. И это распространенная ситуация. Как правило, за год антитела после болезни не исчезают, мы видим людей, которые болели 250, 300 дней назад, у подавляющего большинства антитела сохраняются. Но даже если они падают, то второе протекания должно быть гораздо легче", - сказал Донский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, новый "британский" штамм коронавируса поражает людей, которые были устойчивы к старому штамму.

"Британский штамм действительно важный фактор, поскольку по всем признакам он интенсивнее передается и более заразен. Таким образом, начинают болеть люди, которых до сих пор хранила их иммунная система и их естественная резистентность. Кроме того, люди устали от самоизоляции, уже не выдерживают и начинают расширять круг общения, к сожалению, часто это приводит к тому, что они подхватывают этот вирус", - сказал он.