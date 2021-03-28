В результате аварии на теплосети в Печерском районе без отопления остались 133 дома

В результате аварии на теплосети в Печерском районе Киева без отопления остались 133 дома, сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации.

"Это повреждение магистрального трубопровода диаметром 600 мм с утечкой теплоносителя на поверхность. Его сразу было оперативно локализовано аварийной бригадой КП "Киевтеплоэнерго". Начаты ремонтные работы. На время их проведения услуги теплоснабжения временные приостановлены для 133 домов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен в 1974 году.