Еврокомиссар: Использование будущего "паспорта вакцинации" будет добровольным

Еврокомиссар Тьерри Бретон, ответственный за вакцины, заверил, что использование будущего европейского сертификата здоровья, который будет действовать с 15 июня, будет добровольным, передает интернет-издание "Европейская правда".

"Если вы не хотите проходить вакцинацию, у вас его не будет", - сказал Бретон.

Как передает издание, еврокомиссар представил документ в эфире французского телеканала LCI в воскресенье.

"С того момента, когда мы сможем быть уверены, что каждый европеец, желающий сделать прививку, будет иметь равный доступ к вакцине, будет хорошо, если мы сможем иметь механизм, сертификат, который демонстрирует ваше состояние здоровья", - сказал Бретон.

По словам Бретона, документ будет содержать дату рождения, номер паспорта, заверенный QR-кодом, тип вакцины, если человек делал прививки, болел ли коронавирусом и имеет ли антитела.

Этот сертификат можно будет загрузить на смартфон или напечатать в бумажной версии, и он будет действовать с 15 июня 2021 года.

Бретон отметил, что для тех, кто не хочет быть вакцинированным, рассматривается вариант массового развертывания быстрых тестов, результаты которых - негативные - будут необходимы, например, чтобы сесть в самолет или посетить событие.

Также еврокомиссар добавил, что "те, кто не хочет получать сертификат, смогут и в дальнейшем извлекать выгоду из предлагаемых возможностей. Если они обязаны иметь соответствующее состояние здоровья для определенного действия, они смогут пройти быстрые тесты".

Отмечается, что сертификат необходимо официально согласовать между государствами-членами ЕС.