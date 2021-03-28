На территории частного домовладения в Днепропетровской области произошел пожар на площади 40 кв. м – ГСЧС

В селе Новопавловка Днепропетровской области на территории частного домовладения горела солома и сено, а также конструкция сеновалана площади 40 кв. м., сообщила пресс-служба Государственной службы по ЧС в Facebook.

"Происшествие случилось сегодня на территории частного домовладения на улице Маяковского в селе Новопавловка, Меживского района. Огнем уничтожено 1,5 тонны соломы и 2,5 тонны сена, а также конструкции сеновала на общей площади 40 м²", - сказано в сообщении.