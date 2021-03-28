Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Семь нарушений режима прекращения огня со стороны российских наемников зафиксировано в районе проведения операции Объединенных сил с начала суток по состоянию на 17.00 28 марта, из которых шесть обстрелов и одно дистанционное минирование.

"Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона Совместного центра координации и контроля известила представителей Миссии ОБСЕ", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно сообщению, противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, также использовались минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В направлении населенного пункта Луганское врагом было осуществлено дистанционное минирование позиций украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2", - говорится в сообщении.

При этом в штабе ООС отмечают, что утром в воскресенье подразделения ВСУ вновь зафиксировали выполнение работ российскими наемниками по обустройству существующих и созданию новых оборонительных позиций в направлении линии разграничения, несмотря на соответствующий запрет. "Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этого нарушения украинской стороной СЦКК направлена нота в СММ ОБСЕ", - сообщается в сводке.

В то же самое время пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали почти 3 гектара территории в районе проведения операции Объединенных сил и передали на уничтожение 101 взрывоопасный предмет.