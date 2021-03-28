События

18:03 28.03.2021

Кулеба призвал международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе со стороны РФ

1 мин читать
Кулеба призвал международное сообщество осудить эскалацию на Донбассе со стороны РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с призывом к международному сообществу осудить эскалацию конфликта на востоке Украины со стороны РФ, которая привела к гибели четырех украинских военнослужащих возле поселка Шумы Торецкого горсовета Донецкой области в пятницу.

"Российская агрессия против Украины затягивается. В 2021 году погибло 23 солдата ВСУ. На прошлой неделе российские войска атаковали позиции ВСУ в районе поселка Шумы, в результате чего погибли 4 наших солдат. Я призываю международное сообщество самым решительным образом осудить последнюю эскалацию конфликта со стороны России", - написал Кулеба в своем Twitter в воскресенье.

Он также назвал имена погибших: это 27-летние Сергей Гайченко и Максим Абрамович, 43-летний Сергей Коваль и 47-летний Сергей Барныч.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела со стороны российских наемников в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта.

 

Теги: #кулеба #агресія_рф #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:57 28.03.2021
Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата - Кулеба

Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата - Кулеба

18:26 26.03.2021
Украинцев среди пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Египте нет – МИД

Украинцев среди пострадавших в результате железнодорожной катастрофы в Египте нет – МИД

17:33 26.03.2021
Украина продолжит предпринимать меры для противодействия агрессии РФ и возмещения ею всех убытков – МИД

Украина продолжит предпринимать меры для противодействия агрессии РФ и возмещения ею всех убытков – МИД

15:34 26.03.2021
Посольство проверяет наличие украинцев среди жертв аварии поездов в Египте - МИД

Посольство проверяет наличие украинцев среди жертв аварии поездов в Египте - МИД

12:16 26.03.2021
МИД Украины приняло стратегию публичной дипломатии и коммуникационную стратегию

МИД Украины приняло стратегию публичной дипломатии и коммуникационную стратегию

11:32 26.03.2021
МИД вводит титул почетного амбассадора Украины

МИД вводит титул почетного амбассадора Украины

11:22 26.03.2021
Кулеба пообещал, что после деоккупации Крыма права украинцев на их землю будут восстановлены

Кулеба пообещал, что после деоккупации Крыма права украинцев на их землю будут восстановлены

10:53 26.03.2021
Кулеба: критика вакцины CoviShield безосновательна

Кулеба: критика вакцины CoviShield безосновательна

13:57 23.03.2021
Суд во Франции закрыл т.н."Центр ДНР" в Марселе - Кулеба

Суд во Франции закрыл т.н."Центр ДНР" в Марселе - Кулеба

09:52 23.03.2021
МИД: Планы открыть представительство "Справедливой России" в Донецке и Луганске - доказательство эскалации РФ ситуации в ОРДЛО

МИД: Планы открыть представительство "Справедливой России" в Донецке и Луганске - доказательство эскалации РФ ситуации в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 16:00 составила 16,18% и 23,72% соответственно - ЦИК

В Киеве за сутки заболели Covid-19 374 человека, умерли 35, выздоровели 284 – мэр

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню составила 8,2% и 7,71% соответственно - ЦИК

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню не превысила 8% - движение "Честно"

ПОСЛЕДНЕЕ

В результате аварии на теплосети в Печерском районе без отопления остались 133 дома

Еврокомиссар: Использование будущего "паспорта вакцинации" будет добровольным

На территории частного домовладения в Днепропетровской области произошел пожар на площади 40 кв. м

На территории частного домовладения в Днепропетровской области произошел пожар на площади 40 кв. м – ГСЧС

Российские наемники 7 раз нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи, жертв нет – штаб ООС

Союзники по НАТО сплочены как никогда ранее, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2" - Блинкен

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к 16:00 составила 16,18% и 23,72% соответственно - ЦИК

Президента Египта распорядился подготовиться к разгрузке контейнеровоза в Суэцком канале - СМИ

В Минобороны РФ сообщили о выводе десантников из Беларуси после учений

В Киеве за сутки заболели Covid-19 374 человека, умерли 35, выздоровели 284 – мэр

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА