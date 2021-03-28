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17:32 28.03.2021

Союзники по НАТО сплочены как никогда ранее, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2" - Блинкен

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Союзники по НАТО сплочены как никогда ранее, несмотря на разногласия по "Северному потоку - 2" - Блинкен

Партнеры по НАТО в настоящее время тесно сотрудничают во всех возможных областях взаимодействия, несмотря на разногласия по проекту "Северный поток - 2", заявил в интервью CNN госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Действительно, прискорбно, что газопровод является источником разногласий, но, опять же, это не отменяет того факта, что во всех других областях мы сотрудничаем наиболее тесно, чем когда-либо", - заявил он.

Кроме того, Блинкен заявил: "Агрессивное поведение России является основным предметом обеспокоенности как США, так и всех союзников в НАТО". Он отметил, что администрация США "предпримет необходимые действия вовремя и на свое усмотрение". При этом он не уточнил, о каких мерах говорил.

Теги: #сша #северный_поток_2 #нато #блинкен
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