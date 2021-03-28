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16:55 28.03.2021

Президента Египта распорядился подготовиться к разгрузке контейнеровоза в Суэцком канале - СМИ

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Президента Египта распорядился подготовиться к разгрузке контейнеровоза в Суэцком канале - СМИ

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье решил начать подготовку к разгрузке севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу Управления Суэцкого канала Усаму Рабея.

По его словам, президент Египта "распорядился готовиться к третьему сценарию, не дожидаясь провала первого и второго". Третий сценарий заключается в том, чтобы разгрузить контейнеры, чтобы снять судно с мели, отмечает издание.

Глава управления также рассказал, что для разгрузки некоторых из 18 тыс. контейнеров потребуется специальное оборудование, и президент Египта одобрил его использование, несмотря на ведущиеся работы.

В воскресенье продолжаются работы по "освобождению" судна, на месте работают экскаваторы и несколько буксиров. Операция продолжается пятый день подряд.

Теги: #суэцкий_канал #контейнеровоз
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