Президента Египта распорядился подготовиться к разгрузке контейнеровоза в Суэцком канале - СМИ

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в воскресенье решил начать подготовку к разгрузке севшего на мель и перекрывшего Суэцкий канал контейнеровоза Ever Given, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу Управления Суэцкого канала Усаму Рабея.

По его словам, президент Египта "распорядился готовиться к третьему сценарию, не дожидаясь провала первого и второго". Третий сценарий заключается в том, чтобы разгрузить контейнеры, чтобы снять судно с мели, отмечает издание.

Глава управления также рассказал, что для разгрузки некоторых из 18 тыс. контейнеров потребуется специальное оборудование, и президент Египта одобрил его использование, несмотря на ведущиеся работы.

В воскресенье продолжаются работы по "освобождению" судна, на месте работают экскаваторы и несколько буксиров. Операция продолжается пятый день подряд.