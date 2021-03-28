В Минобороны РФ сообщили о выводе десантников из Беларуси после учений

Около 90 российских десантников вернулись из Беларуси в Псков после учений, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня личный состав усиленной парашютно-десантной роты Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск прибыл на железнодорожную станцию города Псков", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, всего в учении было задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой и специальной техники Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций и около 90 военнослужащих десантно-штурмового полка Псковской дивизии ВДВ.

5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны РФ и Беларуси Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих, один из центров будет базироваться в Беларуси.

Эти центры будут дислоцированы в Нижегородской и Калининградской областях РФ, а также в Гродненской области Беларуси, говорилось в сообщении Минобороны РФ.

10-16 сентября 2021 года РФ и Беларусь планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран, сообщило Минобороны Беларуси 18 января. В основу учений "положен один из вариантов поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран".