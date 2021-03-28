Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню составила 8,2% и 7,71% соответственно - ЦИК

Явка избирателей на одномандатном избирательном округе №50 (Донецкая область), где в воскресенье проходят промежуточные выборы народного депутата Украины, составила 8,2% по состоянию на 12:00, а на округе №87 (Ивано-Франковская область) явка составила к полудню 8,2%, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

"Для сравнения: на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года активность избирателей по состоянию на 12:00 составляла: в ОИО №50 - 18,18%, а в ОИО №87 - 11,88%", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что избирательные участки работают с 8 до 20 часов.