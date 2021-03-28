События

13:36 28.03.2021

Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню не превысила 8% - движение "Честно"

2 мин читать
Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню не превысила 8% - движение "Честно"

Явка избирателей на одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область), где в воскресенье проходят промежуточные выборы народного депутата Украины, составила 7,7% по состоянию на 12:00.

Как сообщает пресс-служба движения движения "Честно" (рух "Чесно"), на округе №50 (Донецкая область), где также проходят промежуточные выборы в Верховную Раду, составила к полудню 8%.

В этих округа проголосовало 11 тыс 303 и 12 тыс 201 избиратель соответственно.

Касательно нарушений на выборах, что в "Честно" сообщают, что их аналитики зафиксировали скрытую агитацию и нарушения при размещении биографий кандидатов.

"Наши наблюдатели сфотографировали скрытую агитацию в обоих округах. Политики сознательно используют цвета и шрифты, узнаваемые для избирателей. Есть и агитация, которую просто не сняли коммунальщики, мы ее тоже успели сфотографировать. Также, на обоих округах на некоторых участках биографии кандидатов висят не в алфавитном порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, внефракционный народный депутат Руслан Требушкин, представляющий избирательный округ №50, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области. 16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в округе №87, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы г.Надворная Ивано-Франковской области. Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия народного депутата 17 декабря.

ЦИК решением от 27 ноября назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. Начало избирательного процесса была назначено на 27 января 2021 года.

В округе №87 представлены 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев. В числе кандидатов - представитель от партии "За майбутне", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский. Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька) сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.

В выборах в округе №50 участвуют 18 кандидатов, в том числе 10, выдвинутых партиями, и 8 самовыдвиженцев. Среди них - представитель партии "Слуга народа", глава Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрей Бондаренко, представитель партии "Европейская солидарность", волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко. Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", генеральний продюсер телеканала "112 Україна" Артем Марчевский снял свою кандидатуру.

 

Теги: #донецкая_область #ивано_франковская_область #выборы #честно
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:28 28.03.2021
Довыборы в двух округах Донецкой и Ивано-Франковской области проходят в штатном режиме - ЦИК

Довыборы в двух округах Донецкой и Ивано-Франковской области проходят в штатном режиме - ЦИК

17:32 26.03.2021
В воскресенье состоятся промежуточные выборы народных депутатов в Ивано-Франковской и Донецкой областях

В воскресенье состоятся промежуточные выборы народных депутатов в Ивано-Франковской и Донецкой областях

14:28 24.03.2021
Данилов о невозможности местных выборов на Донбассе: Речь не о нежелании государства, речь – о войне

Данилов о невозможности местных выборов на Донбассе: Речь не о нежелании государства, речь – о войне

23:27 23.03.2021
Нетаньяху и его сторонники побеждают на выборах в Израиле - экзит-полы

Нетаньяху и его сторонники побеждают на выборах в Израиле - экзит-полы

11:47 23.03.2021
Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

Проект постановления о назначении внеочередных выборов харьковского мэра на 31 октября зарегистрирован в Раде

02:31 23.03.2021
В Израиле пройдут очередные досрочные выборы в парламент

В Израиле пройдут очередные досрочные выборы в парламент

09:43 18.03.2021
На выборах ректора КНУ им.Шевченко лидируют Бугров и Рожко, экс-спикер Рады Литвин - на 4-м месте

На выборах ректора КНУ им.Шевченко лидируют Бугров и Рожко, экс-спикер Рады Литвин - на 4-м месте

09:40 18.03.2021
Кабмин выделил 60 млн грн на обеспечение кислородом коек с больными COVID-19 в Ивано-Франковской области

Кабмин выделил 60 млн грн на обеспечение кислородом коек с больными COVID-19 в Ивано-Франковской области

09:38 18.03.2021
Победу на парламентских выборах в Нидерландах одерживают либералы Марка Рютте

Победу на парламентских выборах в Нидерландах одерживают либералы Марка Рютте

15:13 17.03.2021
Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Профильный комитет рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата - Кулеба

В Украине за сутки зафиксировано 11 932  новых случая инфицирования COVID-19 – Степанов

Внеплановое заседание подгруппы по безопасности ТКГ по эскалации на Донбассе не состоялось, её обсуждают политические советники Нормандского формата – Арестович

Минздрав Украины исключил три области из "красной" зоны по распространению Covid-19

Украина надеется, что Индия пересмотрит решение об ограничении экспорта вакцины от Covid – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцина Moderna против COVID-19 станет доступна в Британии в апреле

В начале недели в Украине незначительно похолодает, почти повсеместно пройдет дождь или мокрый снег

Ереван должен пересмотреть отношения с Анкарой, есть возможность деблокировать транспортные коммуникации - секретарь СБ Армении

Очередная попытка снять контейнеровоз с мели будет предпринята днем

В Беларуси за два дня задержаны около 500 сторонников оппозиции

В ВСУ за сутки заболело COVID-19 115 человек – командование Медсил

До 14 человек возросло число раненых при взрыве в католической церкви в Индонезии

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

Еще два буксира направляются в Суэцкий канал на "освобождение" контейнеровоза

Франция может снова взять на себя ведущую роль для перезагрузки Нормандского формата - Кулеба

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА