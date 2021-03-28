Явка на довыборах в Донецкой и Ивано-Франковской областях к полудню не превысила 8% - движение "Честно"

Явка избирателей на одномандатном избирательном округе №87 (Ивано-Франковская область), где в воскресенье проходят промежуточные выборы народного депутата Украины, составила 7,7% по состоянию на 12:00.

Как сообщает пресс-служба движения движения "Честно" (рух "Чесно"), на округе №50 (Донецкая область), где также проходят промежуточные выборы в Верховную Раду, составила к полудню 8%.

В этих округа проголосовало 11 тыс 303 и 12 тыс 201 избиратель соответственно.

Касательно нарушений на выборах, что в "Честно" сообщают, что их аналитики зафиксировали скрытую агитацию и нарушения при размещении биографий кандидатов.

"Наши наблюдатели сфотографировали скрытую агитацию в обоих округах. Политики сознательно используют цвета и шрифты, узнаваемые для избирателей. Есть и агитация, которую просто не сняли коммунальщики, мы ее тоже успели сфотографировать. Также, на обоих округах на некоторых участках биографии кандидатов висят не в алфавитном порядке", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, внефракционный народный депутат Руслан Требушкин, представляющий избирательный округ №50, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области. 16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в округе №87, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы г.Надворная Ивано-Франковской области. Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия народного депутата 17 декабря.

ЦИК решением от 27 ноября назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. Начало избирательного процесса была назначено на 27 января 2021 года.

В округе №87 представлены 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев. В числе кандидатов - представитель от партии "За майбутне", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский. Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька) сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.

В выборах в округе №50 участвуют 18 кандидатов, в том числе 10, выдвинутых партиями, и 8 самовыдвиженцев. Среди них - представитель партии "Слуга народа", глава Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрей Бондаренко, представитель партии "Европейская солидарность", волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко. Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", генеральний продюсер телеканала "112 Україна" Артем Марчевский снял свою кандидатуру.