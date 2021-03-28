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13:30 28.03.2021

Ереван должен пересмотреть отношения с Анкарой, есть возможность деблокировать транспортные коммуникации - секретарь СБ Армении

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не склонен считать Турцию врагом в условиях изменившейся после войны в Карабахе региональной ситуации.

"Если мы говорим о региональной деблокаде, то в наших подходах должны быть уточнения, и мы работаем над этим", - сказал Григорян в эфире Общественного телевидения, отвечая на вопрос, считает ли Армения Турцию врагом, как об этом указано в стратегии национальной безопасности.

"Однозначно утверждать, что угрозы (со стороны Турции - ИФ) нет, неправильно, но процессы в регионе дают и другие возможности. Прямого диалога с Турцией нет. Но публичные заявления есть, и есть возможность деблокады (транспортных коммуникаций - ИФ). Деблокада должна быть не только с Азербайджаном, но и в более широком региональном плане, и есть предпосылки для этого", - отметил он.

Григорян также заявил, что российские миротворцы в Карабахе должны остаться и после завершения первого пятилетнего срока.

"Мы пытаемся понять, как должны решить долгосрочные вопросы. Основным предусловиям решения - это то, чтобы в Карабахе продолжили оставаться миротворцы. Для нас это важно с точки зрения безопасности. Трудно сказать, что будет через пять лет, но наш шаги направлены на то, чтобы они остались. Если не останутся, то мы должны думать о новых решениях. В нашей повестке, чтобы они остались долго. Предпосылки говорят о том, что они останутся", - заявил секретарь Совбеза Армении.

Армения и Турция не имеют дипотношений, граница между странами закрыта по инициативе Анкары с 1993 года из-за карабахского конфликта.

Теги: #турция #армения
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