В Беларуси за два дня задержаны около 500 сторонников оппозиции

Как минимум 245 человек были задержаны в Беларуси в субботу, сообщили правозащитники.

"По состоянию на 9.30 воскресенья "Весне" известно как минимум о 245 задержанных 27 марта в стране", - сообщили в незарегистрированном в республике правозащитном центре "Весна".

Там напомнили, что по данным "Весны", 25 марта было задержано также не менее 245 человек. "Таким образом, за два дня задержали около 500 человек, их них порядка 400 - в Минске", - отметили правозащитники.

Как сообщалось, в субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.

В МВД заявили, что более 100 человек доставили в субботу в отделения милиции за нарушение административного законодательства (одиночные пикеты и другие нарушения общественного порядка).

При этом в милиции уточнили, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись.

В Беларуси с 9 августа 2020 г. продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции носят локальный характер.