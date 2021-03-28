События

11:05 28.03.2021

В ВСУ за сутки заболело COVID-19 115 человек – командование Медсил

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В ВСУ за сутки заболело COVID-19 115 человек – командование Медсил

115 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 2 632 человека, сообщается на странице командования Медицинских сил ВСУ в воскресенье.

Согласно сообщению, за сутки госпитализированы 21 заболевший, остальные находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 18 027 человек, летальных случаев - 55.

Летальных случаев на минувшие сутки не было.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/

 

Теги: #всу #коронавирус #украина
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