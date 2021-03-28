Довыборы в двух округах Донецкой и Ивано-Франковской области проходят в штатном режиме - ЦИК

В воскресенье, 28 марта, в одномандатных избирательных округах №87 (Ивано-Франковская область) и №50 (Донецкая область) проходят промежуточные выборы народных депутатов, избирательный процесс начался начался вовремя и проходит в штатном режиме, сообщает пресс служба Центральной избирательной комиссии.

«Сегодня, 28 марта 2021, в одномандатных избирательных округах №50 (Донецкая область) и №87 (Ивано-Франковская область) происходят промежуточные выборы народных депутатов Украины. Все 229 избирательных участков (221 - обычные и 8 - специальных) открылись вовремя, в 8:00. В целом почти 295 000 избирателей смогут принять участие в голосовании в обоих округах », - говорится в сообщении, на сайте ЦИК в воскресенье утром.

Результаты промежуточных выборов народных депутатов Украины в этих округах должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 12 апреля 2021 включительно.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии, на выборах в округе №87 будут представлены 14 кандидатов, в том числе 8 выдвинутых партий и 6 самовыдвиженцев.

В числе кандидатов - представитель от партии "За майбутне", экс-директор туристического комплекса "Буковель" Александр Шевченко, представитель партии "Слуга народа", спортсмен и актер Василий Вирастюк, а также представитель ВО "Свобода" Руслан Кошулинский.

Кандидат от партии "Европейская Солидарность" на довыборах в Верховную Раду Маруся Звиробий (Елена Самбул (Биленька) сняла свою кандидатуру в 87-м избирательном округе в пользу Кошулинского.

В выборах в округе №50 примут участие 18 кандидатов, в том числе 10, выдвинутых партиями, и 8 самовыдвиженцев.

Среди них - представитель партии "Слуга народа", глава Покровской районной государственной администрации Донецкой области Андрей Бондаренко, представитель партии "Европейская солидарность", волонтер и детский сосудистый кардиохирург Юлия Кузьменко. Представитель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", генеральний продюсер телеканала "112 Україна" Артем Марчевский снял свою кандидатуру.

Как сообщалось, внефракционный народный депутат Руслан Требушкин, представляющий избирательный округ №50, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области. 16 декабря Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия.

Ранее народный депутат фракции "Слуга народа" Зиновий Андрийович, избранный в округе №87, написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на пост городского головы г. Надворная Ивано-Франковской области. Верховная Рада досрочно прекратила его полномочия народного депутата 17 декабря.

ЦИК решением от 27 ноября назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. Начало избирательного процесса была назначено на 27 января 2021 года.