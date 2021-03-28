События

10:06 28.03.2021

Еще два буксира направляются в Суэцкий канал на "освобождение" контейнеровоза

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Еще два буксира направляются в Суэцкий канал на "освобождение" контейнеровоза

Два дополнительных буксира направляются к застрявшему в Суэцком канале гигантскому контейнеровозу Ever Given, заблокировавшему движение по нему на этой неделе, сообщает в воскресенье агентство Associated Press.

Ожидается, что экскаваторы в воскресенье продолжат счищать ил и песок с левого борта судна, пока буксиры будут его тянуть.

Также продолжается и расследование причин, почему судно село на мель. Глава Управления Суэцкого канала генерал-лейтенант Усама Рабей накануне заявил журналистам, что, вероятно, сильные ветры - не единственная причина происшествия. Он не исключил техническую ошибку или человеческий фактор.

Рабей также выразил надежду на то, что ведущиеся работы по освобождению судна дадут результаты без необходимости удалить груз. "Мы находимся в очень сложной ситуации", - добавил генерал.

На вопрос о том, когда они собираются освободить судно и открыть движение по каналу, он ответил: "Я не могу сказать, потому что не знаю".

В компании Bernhard Schulte Shipmanagement утверждают, что их "первоначальное расследование исключает любую механическую неисправность или отказ двигателя" контейнеровоза.

Ранее сообщалось, что буксиры возобновили работу ещё в субботу во второй половине дня и планируют совершить ещё серию попыток сдвинуть контейнеровоз с места ночью и утром. Собеседник издания отметил, что в течение субботы инженерам удалось добиться определённых успехов в том, что касается высвобождения из песка носовой части судна. При этом специалисты не исключают, что ещё потребуется убрать часть песка вокруг судна, прежде чем буксирам удастся снять его с мели.

Движение по Суэцкому каналу ранее на этой неделе парализовало севшее на мель грузовое судно Ever Given. Попытки решить эту проблему пока успехом не увенчались. Тем не менее, как сообщалось, в субботу гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Согласно оптимистичными прогнозам, судно удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели.

Теги: #канал #буксир #египет #ситуация
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