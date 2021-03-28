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09:31 28.03.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 126,7 млн, число жертв - 2,77 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 126,7 млн, число жертв - 2,77 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро воскресенья составило 126 млн 726 тыс. 308, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 777 тыс. 23, выздоровели около 101 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 30 млн 218 тыс. 319 инфицированных COVID-19, зафиксировано 548 тыс. 828 летальных исходов, излечились более 22 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных - Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 12 млн 490 тыс. 362 заболевших, из них умерли 310 тыс. 550 человека, вылечились более 10,9 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 971 тыс. 624, число скончавшихся - 161 тыс. 552, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 357,9. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 691 человек, Бразилии - 1 тыс. 454, Индии - 116.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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