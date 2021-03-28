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08:49 28.03.2021

Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике – СМИ

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Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике – СМИ

Небольшой самолет "Сессна" потерпел аварию в граничащим с США северном мексиканском штате Сонора, погибли пять пассажиров и пилот, один человек получил ранения, сообщило агентство Associated Press (AP).

Среди погибших - чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.

Самолет совершал рейс из города Эрмосильо в штате Сонора в город Тусон американского штата Аризона, он разбилась вскоре после взлета.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются, сообщила прокуратура мексиканского штата.

Теги: #жертвы #авария #самолет #мексика
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