Шесть человек погибли в авиакатастрофе в Мексике – СМИ

Небольшой самолет "Сессна" потерпел аварию в граничащим с США северном мексиканском штате Сонора, погибли пять пассажиров и пилот, один человек получил ранения, сообщило агентство Associated Press (AP).

Среди погибших - чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.

Самолет совершал рейс из города Эрмосильо в штате Сонора в город Тусон американского штата Аризона, он разбилась вскоре после взлета.

Причины и обстоятельства происшествия расследуются, сообщила прокуратура мексиканского штата.