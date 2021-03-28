С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра 28 марта, зафиксировано 3 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. В частности, вблизи Талаковки и Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 27 марта, российские наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе - из запрещенного вооружения.

"За прошедшие сутки, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», по позициям наших воинов у поселка Шумы оккупанты применили запрещенные Минскими договоренностями минометы 82-го калибра. Вблизи населенных пунктов Зайцево и Луганское российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских защитников используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Авдеевка оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вблизи Водяного, что на Приазовье и поселка Славное - из гранатометов различных систем. В пригороде Широкино противник вел обстрел из стрелкового оружия…Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет", - подчеркнули в штабе ООС.

О действиях российских наемников через украинскую сторону в СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - подытожили в штабе ООС.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/