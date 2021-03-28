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07:55 28.03.2021

Взрыв прогремел у церкви в Индонезии, ранены не менее 10 человек - СМИ

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Взрыв прогремел у церкви в Индонезии, ранены не менее 10 человек - СМИ

Взрыв прогремел у католической церкви в индонезийском городе Макассаре, ранения получили не менее 10 человек, некоторые из них - в тяжелом состоянии, сообщают СМИ со ссылками на местную полицию и свидетелей.

Отмечается, что предположительно взрыв совершил террорист-смертник, подорвавший себя.

В момент взрыва в церкви шла служба, прихожане находились внутри здания.

Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент, отмечается в сообщениях СМИ. Полиция также не представила данных о возможных организаторах теракта.

Теги: #пострадавшие #взрыв #церковь #индонезия
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