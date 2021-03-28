На Буковине выявлено 407 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

УКРАИНА-ЧЕРНОВИЦКАЯ-КОРОНАВИРУС

Киев. 28 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - В Черновицкой области за сутки зафиксировали 407 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 137 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером в субботу инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 27 марта, выздоровели 137 человек, 49 360 - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 69 055 случаев болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 328 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/