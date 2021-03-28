Буксиры ночью и утром будут пробовать снять с мели судно в Суэцком канале

Специалисты в Египте планируют в течение ночи и в воскресенье утром вновь попытаться снять с мели в Суэцком канале грузовое судно Ever Given, сообщает издание Gulf News.

Оно поясняет со ссылкой на источники в управлении, отвечающем за эксплуатацию канала, что буксиры возобновили работу ещё в субботу во второй половине дня и планируют совершить ещё серию попыток сдвинуть контейнеровоз с места ночью и утром. Собеседник издания отметил, что в течение субботы инженерам удалось добиться определённых успехов в том, что касается высвобождения из песка носовой части судна. При этом специалисты не исключают, что ещё потребуется убрать часть песка вокруг судна, прежде чем буксирам удастся снять его с мели.

Движение по Суэцкому каналу ранее на этой неделе парализовало севшее на мель грузовое судно Ever Given. Попытки решить эту проблему пока успехом не увенчались. Тем не менее, как сообщалось, в субботу гигантское судно все же впервые удалось немного сдвинуть с места при помощи буксиров. Согласно оптимистичными прогнозам, судно удастся разблокировать в воскресенье или в начале следующей недели. Однако некоторые эксперты предупреждают, что при неблагоприятном развитии событий этот процесс может занять не дни, а недели.