Несколько человек получили ранения в результате нападения в библиотеке канадского Ванкувера - СМИ

По меньшей мере, шесть человек с ножевыми ранениями были доставлены в больницу канадского города Ванкувера после нападения неизвестного с ножом на посетителей городской библиотеки и рядом с ней, сообщают СМИ с места событий.

В больнице журналистам не смогли сообщить о состоянии поступивших раненых.

Королевская канадская конная полиция информировала в твиттере о "нескольких пострадавших" и о задержании злоумышленника.

"Похоже, подозреваемый был один", - говорится в сообщении полиции. Поиск людей, которые могли быть ранены в результате нападения, продолжается.

Подробности и данные о нападавшем пока не приводятся.