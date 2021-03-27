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21:44 27.03.2021

«Евросолидарность» требует предусмотреть средства в бюджете на разработку отечественной вакцины от Covid-19

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«Евросолидарность» требует предусмотреть средства в бюджете на разработку отечественной вакцины от Covid-19

В партии «Европейская солидарность» требуют от правительства предусмотреть изменения в бюджете и выделить средства как на закупку патентов на производство уже существующих препаратов, так и на разработку отечественной вакцины от Covid-19.

 «Мы еще раз требуем созвать заседание СНБО и с участием лучших медиков, лидеров всех парламентских фракций разработать план чрезвычайных действий по спасению страны от эпидемии.  Поскольку Зеленский провалил закупку вакцины у ведущих мировых производителей, а эпидемиологи предупреждают, что препараты будут нужны в течение нескольких лет в том числе и для повторной вакцинации, следует предусмотреть изменения в бюджете как на закупку патентов на производство уже существующих препаратов, так и на разработку отечественной вакцины, которую Зеленский так же обещал», - говорится в сообщении, на сайте партии «Европейская солидарность» в субботу вечером.

В пресс-службе «Евросолидарности» подчеркнули, что борьба с коронавирусом должна показать способность власти защитить свой народ.

«Борьба с ковидом не может превращаться в пиарные разборки с оппозицией. Борьба с ковидом - это серьезная задача для власти и тест для нее на способность защищать свою страну и свой народ», - подытожили в «Европейской солидарности».

 

Теги: #коронавирус #вакцина #украина #евросолидарность
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