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20:36 27.03.2021

В Молдове за сутки зарегистрировано свыше 1, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек скончались

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В Молдове за сутки зарегистрировано свыше 1, 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, 40 человек скончались

В субботу в Молдове зарегистрировано 1674 новых случая заражения коронавирусом, 40 человек скончалось, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В субботу было обработано 6043 теста. В результате выяснилось, что 1674 результата оказались положительными. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в нашей стране составляет 225 660. На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 21 138 человек", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно сообщению, за сутки от COVID-19 выздоровели 2 114 пациентов. Таким образом, в общей сложности от коронавируса в Молдове излечились 199 737 человек.

Также сообщается о смерти еще 40 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число жертв пандемии возросло до 4785 человек.

"В больничные медицинские учреждения госпитализированы 4417 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 347 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 65 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. На домашнем лечении находятся 11 719 человек с легкими формами COVID-19, а 21 023 человека - под наблюдением семейного врача", - отмечает Минздрав.

Как ранее сообщалось, со второй половины февраля в Молдове резко увеличилось количество новых случаев заражения COVID-19. Число ежедневно регистрируемых случаев выросло примерно в два раза - от 500-800 до полутора тысячи и более. В среду впервые было зарегистрировано более двух тысяч случаев за сутки (2273), а в четверг впервые было боле 40 скончавшихся (43 человека).

Процесс вакцинации в Молдове стартовал 2 марта. До сих пор было вакцинировано около 35 тысяч медицинских работников.

Теги: #данные #молдова #коронавирус
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