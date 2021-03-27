Высокие показатели смертности от COVID-19 связаны с распространением «британского» штамма по всей Украине - Степанов

Высокая смертность от коронавирусной инфекции объясняется агрессивностью «британского» штамма коронавируса, который сейчас активно распространяется по территории Украины, рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Это совсем другой штамм вируса. Это «британский штамм» вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращенный инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, очень быстро развивается болезнь. Более того, есть смещение по возрасту. Если раньше тяжелое течение болезни мы видели у людей, которые были старше 60 лет, то сейчас это и 40 лет, и в промежутке между 30 и 40 годами», - рассказал Степанов в интервью изданию «Радио Свобода» в субботу вечером.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-covid-stepanov-smertnist/31172655.html