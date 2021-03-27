Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществившего обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Боевых потерь среди наших воинов нет». – говорится в сообщении штаба ООС в соцсети Facebook в субботу вечером.

В штабе ООС подытожили, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем украинских военных.