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18:36 27.03.2021

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

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Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«В течение текущих суток, 27 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» в пригороде населенных пунктов Славное, Авдеевка и Водяное, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. В районе ответственности оперативно-тактического группировки «Север», вблизи поселка Зайцево вооруженные формирования Российской Федерации осуществившего обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.  Боевых потерь среди наших воинов нет». – говорится в сообщении штаба ООС в соцсети Facebook в субботу вечером.

В штабе ООС подытожили, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается под контролем украинских военных.

 

Теги: #оос #украина #донбасс #ситуация
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