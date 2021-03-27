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15:12 27.03.2021

Украина получит вторую партию вакцины от Covid-19 из Китая в ближайшие недели – Зеленский

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Украина получит вторую партию вакцины от Covid-19 из Китая в ближайшие недели – Зеленский

Вторая партия вакцины от коронавируса от китайского производителя Sinovac Biotech ожидается уже в ближайшие недели, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что подписанный контракт предполагает получение почти 2 млн доз, сообщает пресс-служба президента.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech 215 тыс. доз.

Теги: #зеленский #вакцина #китай
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