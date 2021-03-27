События

15:09 27.03.2021

Украина надеется, что Индия пересмотрит решение об ограничении экспорта вакцины от Covid – Зеленский

1 мин читать
Украина надеется, что Индия пересмотрит решение об ограничении экспорта вакцины от Covid – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что правительство Индии пересмотри решение об ограничении экспорта вакцины от коронавирусной болезни, сообщила пресс-служба главы государства.

"Однако следует понимать, что положительному решению этого вопроса отнюдь не способствуют, а скорее - сильно мешают и публичные высказывания отдельных украинских политиков. Они начали масштабную и грязную кампанию с целью дискредитации как самой вакцины, так и процесса вакцинации в целом", - отметил Зеленский.

Президент Украины отметил, что политические деятели потеряли голову в погоне за быстрой популярностью, и им безразлично, что от их негативных высказываний относительно вакцины могут умирать украинцы.

"Я убедительно призываю этих политиков: очень взвешенно подбирайте слова, вылетающие из вашей ротовой полости. Потому за каждое из этих слов непременно придется отвечать. И перед законом Украины, и перед Богом. Что для вас больший аргумент - решайте сами", - резюмировал Зеленский.

Теги: #зеленский #вакцина #индия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:12 27.03.2021
Украина получит вторую партию вакцины от Covid-19 из Китая в ближайшие недели – Зеленский

Украина получит вторую партию вакцины от Covid-19 из Китая в ближайшие недели – Зеленский

13:58 27.03.2021
Решения по Тупицкому и Касминину – результат аудита указов Януковича, эти лица могут отправляться на заслуженный отдых – Зеленский

Решения по Тупицкому и Касминину – результат аудита указов Януковича, эти лица могут отправляться на заслуженный отдых – Зеленский

13:56 27.03.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий и спецразрешений на пользование украинскими недрами 19 компаниям

Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий и спецразрешений на пользование украинскими недрами 19 компаниям

13:19 27.03.2021
Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19

Тимошенко заявила о необходимости срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против Covid-19

09:28 27.03.2021
Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

05:07 27.03.2021
Президент Молдовы просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V"

Президент Молдовы просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V"

01:24 27.03.2021
Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

23:10 26.03.2021
Минздрав в ближайшем времени сообщит о новых контрактах по поставке вакцины от COVID-19

Минздрав в ближайшем времени сообщит о новых контрактах по поставке вакцины от COVID-19

21:02 26.03.2021
Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

Зеленский: В ближайшее время поговорю со всеми лидерами "нормандской четверки"

20:49 26.03.2021
Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

Зеленский призвал всех лидеров "Нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для "сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня" на Донбассе

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решения по Тупицкому и Касминину – результат аудита указов Януковича, эти лица могут отправляться на заслуженный отдых – Зеленский

Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий и спецразрешений на пользование украинскими недрами 19 компаниям

Комиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный уровень" эпидопасности в Черниговской области с 29 марта – Немчинов

В Украине только Херсонская область находится в "желтой" зоне по распространению Covid-19

В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

ПОСЛЕДНЕЕ

Сотни судов ожидают прохода через Суэцкий канал

Комиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный уровень" эпидопасности в Черниговской области с 29 марта – Немчинов

В Николаевской области столкнулись грузовик и такси, три человека погибли – полиция

Мировые контейнерные линии массово меняют расписание, отправляют суда в обход Суэцкого канала

В Украине только Херсонская область находится в "желтой" зоне по распространению Covid-19

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится сухая теплая погода

В ночь на воскресенье Украина перейдет на летнее время

46 стран заявили о приверженности территориальной целостности Украины в седьмую годовщину резолюции Генассамблеи ООН

В Черкасской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

В Харьковской области женщина бросила новорожденного сына в яме туалета на ж/д вокзале, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА