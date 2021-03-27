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13:58 27.03.2021

Решения по Тупицкому и Касминину – результат аудита указов Януковича, эти лица могут отправляться на заслуженный отдых – Зеленский

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Решения по Тупицкому и Касминину – результат аудита указов Януковича, эти лица могут отправляться на заслуженный отдых – Зеленский

Указы 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого и Александра Касминина отменены по результатам аудита указов экс-президента Украины Виктора Януковича, проведенного во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны, заявил глава государства Владимир Зеленский.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба эти указы мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - приводит высказывание Зеленского его пресс-служба.

"Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это вовсе не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно", - сказал президент Украины.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента ль 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Теги: #аудит #конституционный_суд #зеленский #тупицкий #указ
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