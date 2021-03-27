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13:56 27.03.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий и спецразрешений на пользование украинскими недрами 19 компаниям

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Зеленский ввел в действие решение СНБО об аннулировании лицензий и спецразрешений на пользование украинскими недрами 19 компаниям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины об аннулировании лицензий и специальных разрешений на добычу и пользование украинскими недрами для 19 компаний, сообщает пресс-служба главы государства.

"Соответствующее решение Государственной службы геологии и недр Украины готово и будет обнародовано вскоре", - заявил Зеленский.

Президент также напомнил, что подписал указ о введении в действие решения СНБО, согласно с которым в 2021 году будут проведены проверки всех компаний, которые без аукционов получили спецразрешение на пользование недрами и не начали добычу полезных ископаемых, в первую очередь нефти и газа, в течение двух лет после получения разрешений.

"Решения СНБО - это не громкие декларации. Каждое слово из них уже имеет или вскоре будет иметь реальные, в основном неприятные юридические последствия для ряда физических и юридических лиц", - подчеркнул президент.

Как сообщалось СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и вернуть народу в случае выявления нарушений условий пользования.

Теги: #санкции #зеленский #недра #лицензии #снбо
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