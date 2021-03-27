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13:28 27.03.2021

Комиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный уровень" эпидопасности в Черниговской области с 29 марта – Немчинов

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Комиссия по ТЭБ и ЧС установила "красный уровень" эпидопасности в Черниговской области с 29 марта – Немчинов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в субботу решила ввести "красный" уровень эпидемиологической опасности в Черниговской области, начиная с 29 марта.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 29 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черниговской области и применить на территории Черниговской области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал министр Кабинета министров Олег Немчинов в Телеграм-канале в субботу.

 

Теги: #карантин #черниговская_область #коронавирус
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