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13:20 27.03.2021

В Николаевской области столкнулись грузовик и такси, три человека погибли – полиция

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В Николаевской области столкнулись грузовик и такси, три человека погибли – полиция

В Николаевской области в результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля погибли трое человек, сообщает пресс-служба полиции области.

"Сегодня, 27 марта, около 11:30 на 140 км автодороги Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" в Вознесенском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика Renault Magnum и автомобиля Opel Vectra. В результате столкновения транспортных средств 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте происшествия", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Водитель грузовика, 61-летний мужчина, не пострадал.

Событие квалифицированы по признакам ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления ГУ Нацполиции в Николаевской области, медики и спасатели, которые деблокирует тела.

Источник: https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/2908000259432920

Теги: #дтп #николаевская_область
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