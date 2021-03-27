В Украине только Херсонская область находится в "желтой" зоне по распространению Covid-19

По состоянию на 27 марта, 13 из 24 регионов Украины отнесены к "красной" зоне распространения Covid-19, 11 входят в "оранжевую" зону и одна – Херсонская область – находится в "желтой" зоне, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Так в "красную" зону вошли: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская, Черновицкая, Ровенская, Черниговская области.

К "оранжевой" зоне отнесены: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

Одна область – Херсонская – находится в "желтой" зоне. К "зеленой" зоне ни один регион Украины не относится.