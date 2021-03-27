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12:25 27.03.2021

В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится сухая теплая погода

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В ближайшие сутки в большинстве областей Украины сохранится сухая теплая погода

В ближайшие сутки на территорию западных, а также Винницкой, Житомирской и Киевской областей будет поступать более влажный воздух с северо-запада, на остальной территории сохранится сухая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 28 марта, в западных, а днем также в Винницкой, Житомирской и Киевской областях дождь, в Карпатах мокрый снег. На остальной территории без осадков.

Ветер юго-западный с переходом в западной части на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в восточной части местами 1-3° мороза. Днем 8-13° тепла, на юге Одесской области до 16° тепла.

В Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве в ночь на воскресенье без осадков, днем дождь. Температура ночью 2-4° тепла, днем 11-13° тепла.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 28 марта в Киеве была зафиксирована в 2020 году и составила 18,9° тепла, самая низкая ночью – 9,5° мороза в 1899 году.

В понедельник, 29 марта, ожидается дождь, ночью с мокрым снегом, в западной части, днём и в большинстве северных областей без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью от 4° тепла до 1° мороза, днём 7-12° тепла.

В Киеве в ночь на понедельник ожидается дождь, ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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