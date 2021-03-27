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11:54 27.03.2021

46 стран заявили о приверженности территориальной целостности Украины в седьмую годовщину резолюции Генассамблеи ООН

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46 стран заявили о приверженности территориальной целостности Украины в седьмую годовщину резолюции Генассамблеи ООН

46 стран, включая Украину, выступили с совместным заявление по случаю восьмой годовщины принятия Генеральной ассамблеей ООН резолюции 68/262 "Территориальная целостность Украины".

Текст совместного заявления обнародован на сайте МИД Украины.

В заявлении содержится призыв к РФ прекратить временную оккупацию Крыма и поддерживается инициатива Украины по созданию международной крымской платформы.

"В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму", - отмечается в заявлении.

Подчеркнуто, что действия РФ в Крыму противоречат международному право, включая Устав ООН, а также идут вразрез с Хельсинским заключительным актом, международным гуманитарным правом и правом в сфере прав человека. "Стремление России узаконить попытку аннексии Крыма не признается и не будет признано", - отмечается в документе

Кроме того, в заявлении осуждаются действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Отдельно подчеркнуто, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не ее посредником.

"Мы также решительно осуждаем продолжение Россией дестабилизации ситуации в Украине, особенно действия России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые свидетельствуют о пренебрежении ею обязательствами, взятыми согласно Минским договоренностями. Мы подтверждаем свою поддержку усилий Нормандского формата и твердую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договоренностями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", - подчеркнуто в сообщении.

С заявлением выступили: Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Греция, Грузия, Дания, Эстония Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Монако, Нидерланды, Коста Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Болгария, Кипр, Мальта, Маршалловы Острова, Молдова, Северная Македония, Польша, Словения, Хорватия, Румыния, Словакия, Великобритания, США, Турция, Украина, Микронезия, Финляндия, Франция, ФРГ, Чехия, Черногория, Швеция, Япония.

Теги: #заявление #донбасс #оон #крым #оккупация #украина
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