События

11:42 27.03.2021

В Черкасской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

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В Черкасской области в результате пожара погибли три человека, из них двое детей

В результате пожара в жилом доме в с. Белозерье Черкасской области погибли три человека, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"27 марта в селе Белозерье Черкасского района на улице Богдана Хмельницкого, возник пожар в жилом доме. На место происшествия прибыли спасатели 3-й государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацки. В результате пожара получили отравление продуктами горения 3 человека: пожилая женщина и 2 ребенка", - указывается в сообщении на телеграм-канале.

Сотрудники скорой медицинской помощи проводили реанимационные мероприятия, однако были вынуждены констатировать смерть 68-летней женщины и двух девочек, 2015 и 2017 годов рождения.

Пожар на площади 5 кв. м ликвидирован. По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

 

Теги: #гсчс #жертвы #черкасская_область #пожар
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