В Харьковской области женщина бросила новорожденного сына в яме туалета на ж/д вокзале, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии - полиция

Полиция начала уголовное производство в отношении женщины, которая родила ребенка в заброшенном туалете на железнодорожном вокзале в пгт Панютино (Харьковская область) и выбросила его в яму.

"Мальчик выжил, в тяжелом состоянии доставлен в больницу. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в Лозовской райотдел полиции в субботу, 27 марта, в 6:48. Заявительница сообщила, что в пгт Панютино в яме туалета на станции плачет ребенок. Работники ГСЧС вытащили младенца, завернутого в целлофановый пакет. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение райбольницы.

Полицейские установили личность матери мальчика. Ей 41 год. У нее есть муж и четверо детей. Сейчас она находится в больнице.