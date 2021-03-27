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11:05 27.03.2021

Число жертв коронавируса в ВСУ достигло 55 человек

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Число жертв коронавируса в ВСУ достигло 55 человек

В Вооруженных силах Украины 25 и 26 марта зафиксировано два летальных случая от осложнений после коронавирусной болезни, число жертв COVID-19 достигло 55 человек, сообщило командование медсил в соцсети Фейсбук.

"Два сотрудника ВС Украины ВС Украины с 22.03.2021 находились на стационарном лечении в гражданских больницах Киевщины. Несмотря на проводимую терапию, состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха", - отмечается в сообщении.

За минувшие сутки зарегистрирован 251 новый случай заболевания COVID-19, госпитализированы 26 человек.

По состоянию на утро 27 марта в ВСУ COVID-19 болеют 2528 человек.

Источник: https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/270433237896980

Теги: #всу #коронавирус
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