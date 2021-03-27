События

10:24 27.03.2021

В Киеве за минувшие сутки 1226 новых случая заболевания Covid-19, 39 человек умерли - мэр

1 мин читать
В Киеве за минувшие сутки 1226 новых случая заболевания Covid-19, 39 человек умерли - мэр

В Киеве за минувшие сутки подтверждено 1226 новых случаев заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Владимир Кличко в соцсетях.

По его информации за минувшие сутки зафиксировано 39 летальных случаев от коронавирусной инфекции (в целом 3274).

151 пациент госпитализирован с Covid-19, 581 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Вместе с тем 464 человека выздоровели за минувшие сутки ( в целом 104617 преодолели Covid-19).

В Киеве за минувшие сутки, 25 марта, обнаружили 1164 случая заражения коронавирусом, 24 марта, в Киеве были подтверждены 1300 новых случаев Covid-19, 23 марта - 1050 случаев.

 

Теги: #киев #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:05 27.03.2021
Число жертв коронавируса в ВСУ достигло 55 человек

Число жертв коронавируса в ВСУ достигло 55 человек

08:39 27.03.2021
В Украине за сутки зафиксировано 17 424 новых случая инфицирования COVID-19

В Украине за сутки зафиксировано 17 424 новых случая инфицирования COVID-19

08:16 27.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 126 млн, число жертв - 2,76 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 126 млн, число жертв - 2,76 млн

02:40 27.03.2021
В Молдове новый антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса

В Молдове новый антирекорд по количеству скончавшихся от коронавируса

01:24 27.03.2021
Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

Бразилия разработала собственную вакцину против коронавируса, применять планируют в июле

23:15 26.03.2021
Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической – Степанов

Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической – Степанов

20:24 26.03.2021
"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

"Евросолидарность" требует заседания СНБО по ситуации на фронте и коронавирусу

19:24 26.03.2021
В Италии откроются начальные школы, ограничения из-за COVID-19 в столичной области Лацио ослабляют

В Италии откроются начальные школы, ограничения из-за COVID-19 в столичной области Лацио ослабляют

17:12 26.03.2021
В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось около 350 тыс. украинцев

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось около 350 тыс. украинцев

16:52 26.03.2021
Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

Независимая лаборатория "Инвитро" изучит эффективность вакцины CoviShield/AstraZeneca

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

В Украине за сутки зафиксировано 17 424 новых случая инфицирования COVID-19

С начала суток субботы российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Правительство может остановить транспорт, если ситуация будет критической – Степанов

Суд арестовал Семенченко без возможности внесения залога

ПОСЛЕДНЕЕ

Доминикана с 1 апреля изменит правила въезда иностранцев

Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КС

В поселке Лиманское Одесской области произошла стрельба: один человек убит, еще один ранен

Снять застрявший в Суэцком канале контейнеровоз с мели в субботу попытаются дважды

Два человека госпитализированы в результате пожара в Днепре

С начала суток субботы российские наемники на Донбассе единожды нарушили режим тишины

Великобритания и ЕС в выходные могут договориться по вопросу о поставках вакцин от COVID-19

Президент Молдовы просит Москву предоставить партию вакцины "Спутник V"

Одним из погибших на Донбассе был подполковник Сергей Коваль

"Метинвест" с 1 мая дифференцированно повысит зарплаты производственному персоналу украинских активов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА