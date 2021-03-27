В Киеве за минувшие сутки 1226 новых случая заболевания Covid-19, 39 человек умерли - мэр

В Киеве за минувшие сутки подтверждено 1226 новых случаев заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Владимир Кличко в соцсетях.

По его информации за минувшие сутки зафиксировано 39 летальных случаев от коронавирусной инфекции (в целом 3274).

151 пациент госпитализирован с Covid-19, 581 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус и пневмонию.

Вместе с тем 464 человека выздоровели за минувшие сутки ( в целом 104617 преодолели Covid-19).

В Киеве за минувшие сутки, 25 марта, обнаружили 1164 случая заражения коронавирусом, 24 марта, в Киеве были подтверждены 1300 новых случаев Covid-19, 23 марта - 1050 случаев.