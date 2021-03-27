В поселке Лиманское Одесской области произошла стрельба: один человек убит, еще один ранен

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в поселке Лиманское Одесской области.

"В результате происшествия один человек ранен и один – убит", - сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области в субботу.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. С правонарушителем проводились неотложные следственные действия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия и лица пострадавших устанавливаются, сообщила полиция накануне.