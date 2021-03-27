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08:39 27.03.2021

В Украине за сутки зафиксировано 17 424 новых случая инфицирования COVID-19

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В Украине за сутки зафиксировано 17 424 новых случая инфицирования COVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 17 424 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 7 124 человека, умерли 290 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"17 424 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 марта 2021 года. В частности, заболели 752 ребенка и 420 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 4 747 человек; летальных случаев - 290; выздоровело – 7 124 человека", – написал Степанов на своей странице в Facebook в субботу утром.

Днем ранее, 26 марта сообщалось о рекордных с начала пандемии 18 132 новых случаях инфицирования, 25 марта сообщалось о 16 669 новых случаях инфицирования COVID-19, 24 марта министр сообщал о 14 174 новых случаях инфицирования COVID-19, 23 марта министр сообщил о 11 476 новых заболевших, 22 марта сообщалось о 7 893 новых случаях коронавирусной инфекции, 21 марта сообщалось о 11 145 новых больных COVID-19, 20 марта сообщалось о 15 292 новых случаях коронавирусной болезни.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 1 632 131 человек, 31 751 пациент скончался, 1 297 282 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1407), Одесской (1282), Киевской (1273) Днепропетровской (1171), областях и г.Киев (1226).

 

Теги: #статистика #коронавирус
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