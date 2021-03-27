Два человека госпитализированы в результате пожара в Днепре

Два человека пострадало в пожаре жилого дома в Днепре в ночь на субботу, оба госпитализированы, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

"В результате пожара пострадала женщина 1965 года, госпитализирована работниками экстренной медицинской помощи в Днепровскую городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом - 80% термических ожогов тела (состояние тяжелое). Также, в результате пожара пострадал мужчина 2000 года рождения который доставлен работниками экстренной медицинской помощи в Днепровскую городскую клиническую больницу №2 с предварительным диагнозом - 10% термических ожогов тела (состояние средней тяжести)", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу утром.

Сообщение о пожаре в трехэтажном жилом доме на ул.Светлова Шевченковского района г.Днепр поступило спасателям 27 марта в 1:11. Пожар локализован в 1:43 и ликвидирован в 1:50.

Отмечается, что 11 человек, из которых 7 детей, самостоятельно покинули горящую дом до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Огнем уничтожены вещи домашнего обихода, мебель, внутренняя облицовка стен дома. Повреждена крыша здания. Общая площадь пожара составила 40 м кв.

К тушению пожара привлечены 16 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления.